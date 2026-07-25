Estate al Forte di Bard 2026: Niccolò Fabi e Raf ad Aosta Classica, Paolo Crepet nel monologo Riprendersi l’anima

Continuano gli appuntamenti della rassegna Estate al Forte di Bard 2026. Ancora un doppio appuntamento la prossima settimana con Aosta Classica al Forte di Bard: giovedì 30 luglio, alle ore 21.30 protagonista sarà Niccolò Fabi. Il suo nuovo tour è un’occasione per attraversare i brani più amati del suo repertorio, in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse. Sul palco insieme a Fabi i colleghi e amici da sempre parte del suo universo musicale: Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia. Insieme a loro anche per quest’esperienza ci saranno Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale. Prima della sua esibizione ci sarà il dj set con Arma Martellini.

Nel giorno del concerto verrà inaugurata all’Opera Mortai anche la mostra Parola di Pasolini che presenta tavole a fumetti, disegni e collage del graphic designer Davide Toffolo che accompagneranno il pubblico nel pensiero del celebre poeta e regista. A Pasolini Fabi è particolarmente legato nel suo ruolo, dal 2016, di responsabile e docente della sezione Canzone dell'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, centro di formazione culturale e artistica della Regione Lazio. Gli acquirenti del concerto potranno visitare gratuitamente la mostra prima del live.

Un altro grande nome della musica italiana è atteso per sabato 1° agosto: Raf. Il suo Infinito Tour arriva al Forte di Bard; uno show intenso e trascinante, un viaggio musicale che scandisce le tappe più significative di una carriera lunga oltre 40 anni, fatta di migliaia di live, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Raf ha scritto e ha realizzato successi che hanno segnato la storia della discografia come Self Control, Infinito, Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Stai con Me, Non è mai un errore.

Venerdì 31 luglio, alle 21, per la sezione Incontri della rassegna, lo psichiatra e saggista Paolo Crepet porterà in scena Riprendersi l’Anima, un intenso monologo teatrale dal titolo del suo ultimo libro, che invita il pubblico a riscoprire la propria identità più autentica. Crepet affronta i temi dell’omologazione sociale, della dipendenza tecnologica e della perdita del senso critico, offrendo una riflessione lucida e appassionata sulla società contemporanea.

INFO UTILI

Biglietti spettacoli su Ticketone.it

Per gli eventi serali è possibile prenotare la cena al ristorante interno La Polveriera: prenotazioni@fortedibard.it – T. 0125 833811. Attiva area ristoro in Piazza di Gola.

L’evento con Paolo Crepet è finanziato con il contributo del Ministero del Turismo nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo – Anno 2026.