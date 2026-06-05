Palazzo Ferrero, al via il bando: gestione condivisa fino al 2030

Il Comune di Biella ha pubblicato un procedimento ad evidenza pubblica per la selezione di uno o più Enti del Terzo Settore (ETS) per la definizione e realizzazione condivisa della gestione degli spazi di Palazzo Ferrero, e l fa attraverso un percorso di co-progettazione.

Gli enti del terzo settore sono invitati a prendere visione a questo link dove sono riportati i requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione delle proposte progettuali al fine di presentare eventualmente la propria candidatura.

Una grande novità dunque per il Comune: non si tratterà più di più una gestione definita tramite convenzione, ma di un percorso di co-progettazione, previsto dal Codice del Terzo settore, che prevede il coinvolgimento diretto degli enti nella definizione delle attività e delle modalità di utilizzo degli spazi. Un approccio che punta a costruire una collaborazione più stretta e strutturata tra pubblico e privato sociale.

Tra le altre novità previste nell'avviso c' è anche la durata dell’affidamento: il nuovo percorso prevede una gestione fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di proroga per ulteriori cinque anni. Una prospettiva più ampia rispetto al passato, pensata per favorire stabilità e progettualità di lungo periodo.

Per altre informazioni il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Bosazza, tel. 0153507400/401, email cultura@comune.biella.it







