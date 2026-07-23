Da Pralungo gli auguri alla signora Nores per i suoi 100 anni, visita a sorpresa anche del vescovo Farinella

Compleanno speciale a Pralungo, dove la comunità ha reso il proprio omaggio alla signora Nores Zaninetti che ha compiuto 100 anni. Nelle scorse ore, la signora ha ricevuto la visita, a sorpresa, del vescovo di Biella Roberto Farinella, accompagnato dal parroco, don Ezio Zanotti.
Presenti anche il sindaco Raffaella Molino assieme al vice Ilario Stefani. A darne notizia il Comune sui propri canali ufficiali: “Subito dopo è stata la volta dei Carabinieri con il Comandante Beretta che, venuto a sapere dei festeggiamenti, ha voluto passare per un saluto. Alla nostra centenaria gli auguri dell'amministrazione comunale di Pralungo”.