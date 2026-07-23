Cinema e territorio: il tris piemontese alla Settimana della Critica di Venezia

Anche per questa 41a edizione della SIC Settimana Internazionale della Critica – sezione autonoma e parallela della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, organizzata storicamente dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) – il Piemonte è protagonista con 3 titoli interamente realizzati sul territorio

● Il grande Giaffa di Marco Santi – interamente realizzato lo scorso febbraio a Cuneo e provincia – sarà presentato in una proiezione-evento come film d’apertura.

● Sarà Rider il film di chiusura della 41° SIC scritto e diretto da Roan Johnson e Davide Pavanello, in arte Dade

● Il cortometraggio Gusci , diretto da Elisa Chiari e Francesca Trovato e prodotto dalla torinese Base Zero, prenderà parte a SIC@SIC (Short Italian Cinema), la vetrina competitiva che la SIC riserva a 7 cortometraggi di autori italiani non ancora approdati al lungometraggio

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli Assessori regionali Marina Chiarelli e Andrea Tronzano dichiarano «La presenza del Piemonte con tre titoli alla 41ª Settimana Internazionale della Critica della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia conferma la qualità e la forza di un sistema che negli ultimi anni ha saputo investire con continuità nell’audiovisivo, sostenendo i talenti, le imprese e i territori. Ogni produzione rappresenta un’opportunità di crescita culturale ed economica: genera occupazione, valorizza le nostre città e porta il Piemonte all’attenzione del pubblico internazionale. Questi risultati dimostrano che la collaborazione tra istituzioni, Film Commission Torino Piemonte e operatori del settore è la strada giusta per rendere la nostra regione sempre più attrattiva e competitiva. Continueremo a investire in una filiera strategica che unisce cultura, innovazione, sviluppo e promozione del territorio.»

"Tre progetti, tre linguaggi, un solo filo conduttore: il talento. Il Piemonte si conferma come casa naturale per i talenti del cinema italiano e per chi ha qualcosa di nuovo da raccontare”. Così commentano Beatrice Borgia e Paolo Manera, rispettivamente Presidente e Direttore di Film Commission Torino Piemonte, che aggiunge: “Essere presenti in tutte le principali sezioni della SIC non è solo un motivo d'orgoglio: è la prova che credere e sostenere il cinema indipendente produce opportunità concrete e si traduce sempre più spesso in visibilità internazionale per l'intero territorio".

La prestigiosa vetrina della SIC torna a valorizzare il cinema piemontese, già protagonista delle ultime edizioni, con una presenza che quest'anno attraversa l'intera sezione: dalla proiezione-evento di apertura al film di chiusura, fino a SIC@SIC.

Tre progetti di grande valore editoriale e produttivo, molto diversi tra loro per linguaggio e ambizione, confermano la capacità del territorio di intercettare e sostenere il cinema indipendente e i nuovi talenti. C'è l'opera prima di Marco Santi, ambientata nella provincia piemontese, c'è l'originalità di un progetto come Rider che mescola cinema e musica guardando al pubblico più giovane e c'è infine il cortometraggio prodotto dalla torinese Base Zero, che rinnova il sostegno al debutto di giovani autrici.