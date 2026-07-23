Gruppo Ermenegildo Zegna registra una crescita dei ricavi a doppia cifra nel secondo trimestre 2026

I ricavi del Gruppo Ermenegildo Zegna, nel secondo trimestre 2026, sono aumentati a 517,1 milioni di euro, +11,0% su base organica, riflettendo un’accelerazione sequenziale in tutti i brand, con Zegna alla guida della performance del Gruppo. I ricavi del brand Zegna si attestano a 324,3 milioni di euro, in aumento del 16,5% su base organica.

I ricavi di Thom Browne hanno registrato una crescita organica del 2,7%, mentre Tom Ford Fashion è cresciuto del 7,1% su base organica. Il canale DTC è cresciuto a 410,9 milioni di euro, +17,3% su base organica, con tutti e tre i brand in crescita a doppia cifra, riflettendo la decisione strategica del Gruppo di dare priorità a un modello di business retail-first e al rapporto diretto con i clienti. Crescita solida in tutte le regioni, trainata dalle Americhe, con la Greater China Region in ulteriore rafforzamento nel trimestre. Nel primo semestre 2026, i ricavi del Gruppo hanno raggiunto 987,3 milioni di euro, +6,4% su base annua (YoY) e +9,3% su base organica.

Ermenegildo “Gildo” Zegna, presidente esecutivo del Gruppo Ermenegildo Zegna, ha commentato: “Sono particolarmente orgoglioso di comunicare che, nel trimestre appena concluso, i ricavi del Gruppo sono cresciuti dell’11% su base organica, con un’accelerazione progressiva in tutti i nostri brand. Alla base di questa performance vi è la forza del nostro approccio orientato al cliente, che ha sostenuto una crescita organica del 17% nel canale Direct-to-Consumer e un’espansione a doppia cifra per tutti i brand. A giugno, Villa Zegna, a Los Angeles, ci ha offerto un’ulteriore occasione per avvicinarci ai nostri clienti e condividere con loro un modello che affonda le proprie radici nella nostra autentica legacy, e trova forza nella nostra straordinaria Filiera italiana. Sono inoltre soddisfatto dei progressi di Thom Browne e Tom Ford Fashion. I loro risultati rafforzano la nostra fiducia nella strategia intrapresa. Sappiamo di essere solo all'inizio di un percorso sul quale continueremo a lavorare con pazienza e disciplina, convinti che il valore si costruisca nel tempo. Per il resto dell’anno, continueremo a concentrarci sulle nostre priorità, con la determinazione e la disciplina necessarie per trasformare le nostre ambizioni in risultati”.