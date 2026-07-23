Piemonte, apre gratuitamente il Museo Regionale di Scienze Naturali ad agosto

La Regione Piemonte rinnova l’iniziativa per offrire a famiglie, giovani, anziani, persone fragili e turisti un mese di cultura accessibile. Per tutto il mese di agosto il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino sarà a ingresso gratuito. Dal 1° al 31 agosto cittadini e turisti potranno visitare senza alcun costo uno dei principali musei scientifici italiani, grazie alla scelta della Regione Piemonte di confermare un’iniziativa che mette al centro il diritto di tutti ad accedere alla cultura.

In un’estate caratterizzata dalle alte temperature, il Museo Regionale di Scienze Naturali diventa anche un rifugio culturale: un luogo climatizzato dove trovare refrigerio e, allo stesso tempo, vivere un’esperienza di conoscenza, meraviglia e scoperta. Un’occasione per prendersi una pausa dal caldo senza rinunciare alla bellezza della cultura.

«La cultura è un diritto e un bene pubblico che deve essere davvero accessibile a tutti. Per questo abbiamo scelto di confermare anche quest’anno l’ingresso gratuito al Museo Regionale di Scienze Naturali durante il mese di agosto. Vogliamo che le famiglie, i bambini, i giovani, gli anziani e le persone più fragili possano vivere il museo come uno spazio aperto, inclusivo e accogliente, ma anche un luogo che diventi un rifugio culturale dove conoscere, imparare e condividere esperienze. Rendere la cultura accessibile significa rafforzare il legame tra le persone e il patrimonio che appartiene a tutti. La Regione Piemonte vuole continuare a rendere la cultura sempre più vicina ai cittadini.», dichiarano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura Marina Chiarelli.

Dopo il successo della scorsa estate, quando nel solo mese di agosto furono registrati circa 50 mila ingressi, la Regione rinnova così una misura che punta ad avvicinare sempre più persone ai luoghi della cultura, offrendo un’opportunità di svago, conoscenza e scoperta durante il periodo estivo. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del Museo Regionale di Scienze Naturali, che la Regione sta accompagnando con un importante programma di riqualificazione e ammodernamento degli spazi e dei servizi. L’obiettivo è rendere il museo sempre più moderno, funzionale e accogliente, senza rinunciare alla sua piena fruibilità da parte del pubblico.

«In un momento in cui il Museo sta cambiando volto grazie ai lavori in corso, abbiamo voluto fare un regalo ai piemontesi e ai turisti: per tutto agosto l’ingresso sarà gratuito. Non vogliamo che i piccoli disagi del cantiere allontanino i visitatori, ma che diventino l’occasione per una grande festa condivisa, un invito a scoprire — o riscoprire — il Museo insieme a noi», dichiara il direttore del Museo Regionale di Scienze Naturali, Marco Fino.

L’ingresso gratuito sarà valido dal 1° al 31 agosto 2026. Il biglietto potrà essere prenotato online sul sito del Museo www.mrsntorino.it oppure ritirato direttamente presso la biglietteria di via Accademia Albertina 15. Il Museo è aperto dal lunedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00, giorno di chiusura il martedì.