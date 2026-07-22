Voci di Donne, pausa estiva ma a settembre si riprende con tre appuntamenti: a Biella ci sarà Cathy La Torre

Pausa estiva per l’associazione Voci di Donne ma in anteprima hanno anticipato i prossimi appuntamenti di settembre. Si comincia martedì 8 settembre, alle 18.30, con la presentazione di “I racconti brevi del martedì”, con la scrittrice Francesca Scotti, nell’ambito di Contemporanea. L’evento si terrà nella Biblioteca di Cossato.
A Villa Mossa, nel comune di Occhieppo Superiore, alle 19.30 di sabato 19 settembre, appuntamento del caffè letterario nell’ambito del Festival del Disequilibrio. Infine, a Palazzo Gromo Losa, al Piazzo di Biella, sarà presente Cathy La Torre che racconterà del suo libro “Tutte le volte che le donne” nell’ambito del Festival di Contemporanea. L’incontro si terrà alle 19.30 di giovedì 24 settembre.