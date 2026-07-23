Tollegno, si fingono Carabinieri per farsi consegnare gioielli e denaro: fermati dopo la fuga

Il modus operandi è piuttosto noto: fingersi appartenenti delle forze dell’ordine e convincere l’ignara vittima che i gioielli riposti in casa sono il frutto di una precedente rapina, da ottenere per effettuare le verifiche del caso e accertarne l’origine. Purtroppo molte persone cadono nella rete di questa truffa.

Come il 76enne di Tollegno che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato raggiunto alla porta di casa da due uomini che si sarebbero spacciati per militari dell’Arma. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 22 luglio. Il residente avrebbe radunato tutti gli oggetti preziosi presenti nella sua abitazione, assieme a del denaro: tutti beni sottratti con una scusa mentre l’anziano veniva distratto in un’altra stanza.

I due sono poi scappati a bordo di un’auto ma sono stati intercettati poco dopo dagli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Stradale di Biella. Nella fuga avrebbero buttato via la refurtiva, dalla quale è stato recuperato solo un portagioie.

Entrambi sono stati poi arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso.