Chiavazza, un lettore: "Palazzina andata a fuoco abbandonata". Atc: "Ripristino in corso"

La palazzina Atc a Chiavazza interessata da un importante incendio nella notte tra il 14 e il 15 agosto dell'anno passato costato la vita a un uomo, apre il confronto tra un lettore del nostro giornale e ATC Piemonte Nord sulla situazione in cui versa il patrimonio immobiliare dell'Agenzia per la casa.

Secondo quanto riportato nella lettera inviata alla redazione da un residente, l’edificio si troverebbe ancora oggi in una situazione di evidente abbandono. "Circa un anno fa - si legge nella lettera - l'edificio è stato interessato da un incendio che ne ha comportato la temporanea chiusura e lo sgombero. Da allora, però, versa in uno stato di evidente degrado e di totale abbandono. Oltre al deterioramento estetico e strutturale ben visibile dall'esterno, si può osservare che alcune finestre degli appartamenti sono state lasciate spalancate da mesi, esponendo gli immobili alle intemperie e aggravandone ulteriormente il deterioramento. Purtroppo, questa situazione non riguarda soltanto questo stabile: anche altri appartamenti di edilizia sociale presenti negli edifici vicini risultano visibilmente abbandonati e lasciati al degrado. Ritengo inaccettabile che, in un periodo caratterizzato da una forte emergenza abitativa per le persone e le famiglie più fragili, un patrimonio pubblico destinato proprio a rispondere a questi bisogni venga lasciato in tali condizioni".

Così ATC Piemonte Nord: "In questa vicenda che ha interessato la palazzina di Strada Regione Croce Atc è stata parte lesa così come i nostri inquilini e che l’asserito degrado estetico e strutturale dell’edificio è quello strettamente connesso all’incendio in questione. Per quanto riguarda l'iter di progettazione è stato avviato appena dopo aver ottenuto dall’assicurazione il risarcimento dei danni: l’espletamento delle pratiche ha necessitato del tempo e comportato un corposo lavoro da parte degli uffici. Si sta, dunque, procedendo al ripristino dell’immobile". Nella sua riposta Atc sottolinea anche come ci siano anche altri importanti interventi in atto che riguardano gli altri immobili nelle immediate vicinanze e non solo: "Sulle tre palazzine a fianco si è intervenuti con opere di efficientamento energetico con PNRR per circa 2.100.000 euro e che sono stati oggetto di manutenzione straordinaria e quindi recuperati 5 alloggi (sempre in via Coppa) – anno 2024 – prima sfitti, tramite finanziamento ex Gescal per un importo di circa 60.000 euro di soli lavori - conclude Atc -. Abbiamo implementato l’impianto di riscaldamento, risolvendo problematiche presenti da anni su via Coppa 37 per circa € 107.000. Non solo: tra alcuni mesi saranno, infine, inaugurate le nuove palazzine alle “piscine” di Cossato: questo e molto altro, nonostante l’elevato tasso di morosità colpevole presente a Biella e provincia”.