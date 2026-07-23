Biella, la squadra del Comune ricevuta dal sindaco assieme alla coppa del Torneo degli Enti 2026

La coppa del Torneo degli Enti è arrivata a Palazzo Oropa. Poco prima dell’inizio del consiglio comunale dei giorni scorsi, la squadra del Comune di Biella è stata ricevuta dal sindaco Marzio Olivero, da assessori e consiglieri per celebrare insieme la vittoria dell’edizione 2026 della manifestazione sportiva.

“Complimenti a tutta la squadra, che ha saputo rappresentare la Città di Biella con entusiasmo, spirito di squadra e tanta voglia di mettersi in gioco – si legge nella nota del Comune - Una vittoria da condividere e un bel momento di orgoglio per tutta la città”.