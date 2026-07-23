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Calcio | 23 luglio 2026, 12:30

Biella, la squadra del Comune ricevuta dal sindaco assieme alla coppa del Torneo degli Enti 2026

Biella, la squadra del Comune ricevuta dal sindaco assieme alla coppa del Torneo degli Enti 2026 (foto dalla pagina Facebook di Città di Biella)

Biella, la squadra del Comune ricevuta dal sindaco assieme alla coppa del Torneo degli Enti 2026 (foto dalla pagina Facebook di Città di Biella)

La coppa del Torneo degli Enti è arrivata a Palazzo Oropa. Poco prima dell’inizio del consiglio comunale dei giorni scorsi, la squadra del Comune di Biella è stata ricevuta dal sindaco Marzio Olivero, da assessori e consiglieri per celebrare insieme la vittoria dell’edizione 2026 della manifestazione sportiva.

“Complimenti a tutta la squadra, che ha saputo rappresentare la Città di Biella con entusiasmo, spirito di squadra e tanta voglia di mettersi in gioco – si legge nella nota del Comune - Una vittoria da condividere e un bel momento di orgoglio per tutta la città”.

g. c.

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