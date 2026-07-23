Pichetto sulla morte di Leotta: "Lascia un segno profondo in chi lo ha conosciuto"

Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di Walter Leotta, giornalista di grande professionalità e persona di straordinaria umanità, che ho avuto il privilegio di conoscere e stimare anche come amico. Alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo le mie più sentite condoglianze, nel ricordo affettuoso di una persona che lascia un segno profondo in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.