Biella, al via la demolizione dell'ex palazzina ATAP: prende forma il futuro del nuovo polo scolastico

La Provincia di Biella, con l'avvio della demolizione dell'ex palazzina ATAP di Viale Macallè, angolo Corso Risorgimento, entra oggi in una nuova fase di uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana e scolastica del territorio.

L'intervento consentirà di liberare definitivamente l'area destinata alla realizzazione della nuova Scuola Innovativa, il moderno polo dedicato agli indirizzi agroalimentare e alberghiero dell'I.I.S. "Gae Aulenti", finanziato nell'ambito del programma nazionale "Scuole Innovative".

Si tratta del risultato di un percorso lungo e complesso, avviato nel 2015, quando la Provincia di Biella, nell'ambito delle proprie competenze in materia di edilizia scolastica superiore, ha candidato l'area ex ATAP al programma nazionale "Scuole Innovative" del Ministero dell'Istruzione, che ha successivamente individuato il progetto tra quelli finanziabili. Da allora il progetto ha richiesto un articolato percorso amministrativo, tecnico e patrimoniale per rendere possibile la realizzazione del nuovo istituto.

Un passaggio decisivo è stato compiuto nel luglio 2025, quando la Provincia di Biella ha acquisito dal Comune di Biella lo stabile ex ATAP e le relative aree, completando un'operazione indispensabile per poter procedere con la demolizione e realizzare la nuova Scuola Innovativa.

Prima dell'avvio dei lavori sono state completate tutte le verifiche previste dalla normativa e le operazioni preliminari necessarie a garantire la piena sicurezza del cantiere.

«Oggi è una giornata importante perché con l'avvio della demolizione facciamo un altro passo verso la realizzazione di un progetto di grande valore per il nostro territorio – dichiara il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo –. È stato un percorso lungo e complesso, nel quale ho messo tutto me stesso affinché anche i passaggi che si sono rivelati più complessi del previsto trovassero una soluzione. Al posto di un edificio non più utilizzato e ormai fatiscente nascerà una scuola moderna che offrirà ai nostri studenti spazi all'avanguardia. È un investimento sul futuro dei giovani e sulla qualità dell'offerta formativa del Biellese, di cui sono davvero orgoglioso.»

Al termine delle operazioni di demolizione, la Provincia consegnerà l'area a INAIL, soggetto attuatore dell'intervento, che darà avvio alle successive fasi previste per la realizzazione del nuovo edificio scolastico.