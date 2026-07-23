Ciclismo, la Fci dispone commissariamento della Lega che reagisce: “Atto ingiustificato”

(Adnkronos) - "Il Consiglio Federale ha disposto il commissariamento della Lega del Ciclismo Professionistico in ragione delle ripetute e gravi violazioni delle norme federali e della convenzione sottoscritta in data 13.8.2024, nominando Commissario il Generale dell'Arma dei Carabinieri Mauro Capone, che incontrerà gli associati in una riunione alla fine del mese". Così la FCI (Federciclismo) in una nota.

Dura la risposta della Lega ciclismo che a seguito della notizia del commissariamento da parte della Federciclismo, sottolinea: "Riteniamo privo di ogni fondamento, tuteleremo i propri diritti e la propria reputazione, attivandoci nelle competenti sedi della giustizia sportiva, sia federali che del Coni, affinché vengano attivati i controlli e le procedure per il commissariamento della FCI. Riteniamo ingiustificata, illegittima e al di là delle proprie competenze la scelta della Federazione, tanto nel merito quanto nei tempi. Una decisione che inoltre arriva dopo reiterate e pretestuose iniziative da parte della Federazione", spiega il Direttivo della Lega del Ciclismo Professionistico.