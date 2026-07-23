Addio a Walter Leotta, storico giornalista biellese: aveva 66 anni

Cordoglio nel mondo del giornalismo biellese per la scomparsa di Walter Leotta, spentosi nella notte all'età di 66 anni. Storico cronista e volto conosciuto dell'informazione locale, Leotta ha dedicato tutta la sua vita alla professione, lasciando un segno profondo in quanti hanno avuto modo di lavorare al suo fianco.

Nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto anche il ruolo di addetto stampa della Provincia di Biella durante la presidenza di Orazio Scanzio. Era poi entrato a far parte della redazione de La Nuova Provincia di Biella, dove rappresentava un punto di riferimento per colleghi e collaboratori ancora oggi.

Profondo lo sgomento nella redazione. A ricordarlo è il direttore Cesare Maia: "Io e Valter siamo stati colleghi per una vita. Parlare di lui non è semplice perché, prima di tutto, bisogna evitare le banalità. Walter poteva essere tutto tranne che banale: era una persona fuori dagli schemi, ma era bello proprio così, com'era. Dire che siamo tutti sconvolti in redazione è il minimo, soprattutto per chi ha lavorato al suo fianco anche per trent'anni. Non potremo fare altro che andare avanti, cercando di fare del nostro meglio per far andare bene il giornale, perché è quello che gli dobbiamo. Per noi era essenziale Walter".