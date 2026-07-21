Ottime prestazioni per il Racing Team Riverosse

Giornata intensa, ricca di emozioni e di grandi soddisfazioni per il Racing Team Riverosse, che domenica ha visto impegnate tutte le proprie categorie sui tracciati di Molare, in provincia di Alessandria.

Ad aprire la giornata sono stati gli Esordienti e gli Allievi, impegnati nella settima prova della Coppa Piemonte, gara valida anche per l'assegnazione del titolo di Campione Provinciale di Alessandria. Tra i protagonisti assoluti spicca la splendida prestazione di Edoardo Raimondo, autore di una gara impeccabile che gli ha permesso di conquistare il gradino più alto del podio e di indossare con merito la maglia di Campione Provinciale di Alessandria, coronando una prova di grande carattere e determinazione.

Nel pomeriggio è stata invece la volta dei Giovanissimi, impegnati nell'ottava prova della Challenge Piemonte, il Memorial Alberto Canobbio. Una competizione resa particolarmente impegnativa da un tracciato lungo e molto tecnico, ulteriormente aggravato dalle elevate temperature che hanno messo a dura prova la resistenza di tutti i giovani atleti.

Tra i protagonisti della giornata anche i due portacolori della categoria G4, Tommaso Mersi e Pietro Vercelloni, entrambi autori di un'ottima prestazione che li ha portati a salire sul podio, confermando ancora una volta il loro valore e la costante crescita sportiva. Ai brillanti risultati individuali si è aggiunta anche una bella soddisfazione per tutta la società: grazie al sorteggio finale, il Racing Team Riverosse ha conquistato un prestigioso terzo premio di squadra, riconoscimento che testimonia ancora una volta lo spirito di gruppo e la presenza costante del team ai vertici delle competizioni regionali.

Si chiude così una giornata da ricordare per il Racing Team Riverosse, capace ancora una volta di distinguersi per qualità, preparazione e spirito di squadra. Un risultato che premia il lavoro svolto quotidianamente dagli allenatori, l'impegno degli atleti e il prezioso sostegno delle famiglie, elementi fondamentali che permettono alla società di farsi apprezzare e notare in ogni gara e in ogni contesto.

Un ringraziamento a tutti i ragazzi, agli allenatori, ai dirigenti e alle famiglie che, con passione e dedizione, continuano a rendere grande il nome del Racing Team Riverosse.

ES 2

Edoardo Raimondo 1p

Tommaso Perino 6p

ED2

Vittoria Vercelloni 4p

ES1

Lorenzo Ramella Pollone 16p

Giovanissimi G4

Tommaso Mersi 1p

Pietro Vercelloni 3p