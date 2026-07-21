Fiamme e fumo vicino alla strada in Valle Elvo e a Pralungo FOTO

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco per incendi avvenuti in aree boschive del Biellese.

I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, 21 luglio: tra Pralungo e Sant’Eurosia si è verificato un rogo in due punti prossimi alla strada per cause da accertare. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco di Biella, assieme al personale AIB.

Tra Pollone e Occhieppo Superiore altre fiamme in un prato a fianco della carreggiata. Anche qui, all’altezza di via Prealpi, è giunto il corpo degli AIB, assieme alla squadra di Cossato dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e successiva bonifica del terreno colpito.

Le strade sono state momentaneamente chiuse al traffico.