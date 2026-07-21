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CRONACA | 21 luglio 2026, 11:20

Fiamme e fumo vicino alla strada in Valle Elvo e a Pralungo FOTO

In campo squadre AIB e Vigili del Fuoco.

In foto, l'incendio tra Pollone e Occhieppo Superiore

In foto, l'incendio tra Pollone e Occhieppo Superiore

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco per incendi avvenuti in aree boschive del Biellese. 

I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, 21 luglio: tra Pralungo e Sant’Eurosia si è verificato un rogo in due punti prossimi alla strada per cause da accertare. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco di Biella, assieme al personale AIB. 

Tra Pollone e Occhieppo Superiore altre fiamme in un prato a fianco della carreggiata. Anche qui, all’altezza di via Prealpi, è giunto il corpo degli AIB, assieme alla squadra di Cossato dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e successiva bonifica del terreno colpito. 

Le strade sono state momentaneamente chiuse al traffico.

In foto, l'incendio tra Pollone e Occhieppo Superiore

In foto, l'incendio tra Pollone e Occhieppo Superiore

In foto, l'incendio tra Pollone e Occhieppo Superiore

In foto, l'incendio tra Pollone e Occhieppo Superiore

In foto, l'incendio tra Pralungo e Sant'Eurosia

In foto, l'incendio tra Pralungo e Sant'Eurosia

g. c.

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