La trappola del falso Carabiniere al telefono colpisce ancora: biellese raggirato in casa, bonifico bloccato in extremis

Un altro biellese è rimasto vittima dell’ennesima truffa. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi: stando alle prime ricostruzioni, il 70enne è stato contattato al cellulare da uno sconosciuto che si sarebbe spacciato per un Carabiniere.

Proprio quest’ultimo lo avrebbe tratto in inganno convincendolo a radunare in casa tutti gli oggetti preziosi che deteneva per confrontarli con altri, a suo dire, portati via in un precedente furto. In breve tempo, alla porta del pensionato, si è presentata una donna che si sarebbe fatta consegnare circa mille euro in contanti, alcuni orologi e una collanina in oro prima di allontanarsi.

La vittima, rimasta sempre in linea con il truffatore, si è poi recata in banca per effettuare un bonifico, sempre su richiesta del falso militare dell’Arma. Qui, però, un impiegato della filiale si è insospettito e ha chiesto di poter parlare al telefono con l’altra persona per comprendere la natura dell’operazione ma alla richiesta di spiegazioni ulteriori l’impostore ha interrotto la chiamata. Sono ora in corso i dovuti accertamenti per dare un volto alla coppia.

Dai Carabinieri è giunto l’ulteriore appello: diffidate sempre da questo tipo di richieste e mettetevi in contatto con il 112 per denunciare simili raggiri.