IronBiella protagonista al LedroMan Triathlon Sprint 2026 FOTO

Grande partecipazione alla 12ª edizione del LedroMan Triathlon Sprint, che ha fatto registrare il tutto esaurito con oltre 1.000 atleti provenienti da 18 paesi. La splendida cornice del Lago di Ledro, l'eccellente organizzazione e il suggestivo percorso hanno richiamato ancora una volta centinaia di triatleti, professionisti e amatori.

La gara si è disputata sulle classiche distanze sprint: 750 metri di nuoto nel Lago di Ledro, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa. Per la prima volta nella storia della manifestazione, la frazione natatoria si è svolta senza muta, vietata a causa delle elevate temperature dell'acqua.

Presente anche IronBiella Triathlon, che proprio quest'anno celebra i suoi 30 anni di attività, con una numerosa rappresentanza di atleti. La trasferta si è conclusa con risultati di grande rilievo: Angela Fogarolli ha conquistato il 1° posto nella categoria M2, seguita dalla compagna di squadra Paola Cortona, 2ª nella stessa categoria. Ottima prestazione anche per Silvia Solei, che ha centrato la vittoria nella categoria M4.

Da sottolineare anche gli ottimi piazzamenti ottenuti dagli altri portacolori biellesi e i numerosi esordi nel mondo del triathlon, a testimonianza della continua crescita del movimento IronBiella.

Hanno preso parte alla manifestazione: Angela Fogarolli, Paola Cortona, Natascia Pellegrino, Jenny Mainelli, Silvia Solei, Anna Porro, Raffaella Casasola, Sabina Di Gioia, Nadia Lazzarino, Enrica Soligo, Giulia Pappalardo, Muriel Cesaro, Filippo Pellanda, Fabio Maroso, Marco Pasqualone, Luca Perotto, Alberto Angelino, Stefano Savino, Andrea Spezzano, Ludovico Zegna, Luca Bianco e Carmine Cirillo.

Una giornata all'insegna dello sport, della condivisione e della passione che conferma ancora una volta la vitalità di IronBiella, società che da trent'anni promuove il triathlon sul territorio e continua a distinguersi sia per i risultati agonistici sia per la crescita di nuovi atleti.