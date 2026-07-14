Matteo Raimondi vince per distacco la Granfondo Biella-Oropa 2026

Col tempo di 3h19’10” il borgosesiano Matteo Raimondi, del Team Locca, ha vinto per distacco l'edizione 2026 della Granfondo Biella-Oropa , gara ciclistica amatoriale che si è corsa domenica 12 luglio nel Biellese. Raimondi ha vinto per distacco, con il secondo classificato, Alessio Ferraro Morei (Darevie Racing Team), che è giunto al traguardo con un ritardo di 2'37" e il terzo, Gioele Gasparetto (Alive CLLCTV), che è arrivato al Santuario con 4’40” di ritardo.

Curioso è il fatto che questo sembra il podio dell'anno scorso, quando però fu Ferraro Morei, già vincitore dell'edizione 2024, a prevalere, regolando in volata Raimondi e Gasparetto. "L'anno scorso ho sbagliato io" ha commentato il vincitore al termine "sapendo che Ferraro allo sprint è più veloce di me, dovevo partire prima ... cosa che ho fatto quest'anno!". Anzi, per non rischiare, Raimondi questa volta è partito con largo anticipo, transitando per primo già a Bielmonte e proseguendo in solitaria fino a Oropa.

Come già detto, dopo Raimondi e Ferraro Morei, sul terzo gradino del podio è di nuovo salito Gioele Gasparetto, mattatore di tutta la prima parte della gara. "E' andato in fuga subito, praticamente al chilometro zero" spiega il direttore di gara e presidente di UCAB, Filippo Borrione "ed è stato l'animatore di un gruppo di fuggitivi che è arrivato ad avere, a Crocemosso, un vantaggio massimo di quasi 6 minuti!" Poi però è arrivata la salita di Bielmonte e le cose sono cambiate, con Gasparetto che è stato prima raggiunto e poi staccato dal vincitore e dal secondo classificato.

Per quanto riguarda la classifica femminile, al primo posto fra le donne si è piazzata Martina Cavallo, delle Officine Mattio CC, 3h34’51”, già vincitrice dell'edizione 2025 e ventesima assoluta al termine della gara. Sul secondo gradino del podio è salita la compagna di squadra Anna Ceoloni, sul terzo Silvia Ghidinelli, della BCP Bike.

La gara è partita domenica mattina alle 9.30 dal Centro Commerciale Gli Orsi di Biella, direzione Candelo, Castellengo, Mottalciata, Gifflenga, Buronzo, Rovasenda e quindi Roasio. Una prima parte pianeggiante a cui ha fatto seguito una seconda decisamente più articolata dal punto di vista altimetrico. Prima la salita verso Valdilana, poi l'ascesa fino a Bielmonte: 25 chilometri con punte, nel tratto più duro, del 18%.

Giunti a Bielmonte i ciclisti hanno poi affrontato la “picchiata” verso la Valle Cervo e quindi la discesa che li ha riportati a Biella, per affrontare l'atto finale della gara: la mitica salita al Santuario di Oropa. Un totale di 114 chilometri, con 330 iscritti, 289 partenti e 88 classificati al termine.

"E' stata una bella gara - ha commentato al termine il Presidente di UCAB, Filippo Borrione - Corsa in una giornata calda, di sole pieno ... cosa che ci ha portato ad avere più partenti di quelli che pensavamo, più dell'anno scorso! Dal punto di vista sportivo la gara è stata perfetta; dal punto di vista organizzativo, abbiamo preso nota di qualche piccola miglioria da fare qui e là, ma sono dettagli. Voglio ringraziare, per la collaborazione prestata, le forze dell'ordine e le autorità locali; e poi tutto il nostro gruppo e le organizzazioni che ci hanno aiutato a portare a termine questo progetto. Ringrazio infine anche il mitico Claudio Chiappucci, anche quest'anno presente a Biella e vero amico di UCAB Biella. E’ stato, come sempre, l’attrazione di tutto l’evento!".