Bielmonte si conferma capitale della Mountain Bike, oltre 320 atleti da tutta Italia FOTO

Per la seconda volta la Coppa Italia Giovanile fa tappa in Oasi Zegna raccogliendo così un grande successo di pubblico, con oltre 320 atleti ai nastri di partenza provenienti da tutta Italia, isole comprese.

Ormai l’appuntamento di Bielmonte è diventato una classica tra i vari challenge nazionali in quanto rappresenta il connubio perfetto tra organizzazione di alto livello, bellezza del tracciato e location mozzafiato.

Alla 4° tappa della Coppa Italia hanno preso parte 15 rappresentative regionali su 20 e dopo le gare delle 8 categorie giovanili la tappa è andata ai ragazzi della Valle d‘Aosta, seguiti dalla Lombardia e dal Veneto.

“I nostri ragazzi come sempre si sono distinti nelle rispettive categorie rendendoci molto orgogliosi di loro – spiegano dalla Scuola Nazionale Mountain-Bike Oasi Zegna – 5° Samuel Gasparella nella categoria Esordienti 2, oltre ad essere convocato per la Regione Piemonte; 45° Daniel Berlusconi nella categoria Esordienti 2; 10° Aurora Orrù nella categoria Allieve 1; 3° Alessandro Garbaccio nella categoria Junior M. Ringraziamo come sempre i nostri sponsor, tutti i maestri, i ragazzi della ICEMONT SAS e tutti i volontari che hanno lavorato duramente per realizzare tutto questo. Mille volte grazie”.