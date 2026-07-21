Verrone, sospesa la distribuzione di acqua potabile per lavori: ecco quando

È giunta un’informazione per i cittadini del comune di Verrone che, a seguito di lavori programmati inerenti la manutenzione straordinaria alla rete di distribuzione, il prossimo 23 luglio, dalle 8.30 alle 16.30, è prevista la sospensione temporanea della distribuzione di acqua potabile e potrebbero verificarsi improvvisi cali di pressione in tutto il territorio comunale.

“Il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile – riporta una nota del gestore - Scusandoci anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi, si resta a disposizione per ogni chiarimento al numero 800 90 36 25”.