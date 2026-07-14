Risultati strepitosi per Valdigne Triathlon Valdengo FOTO

Il lungo weekend agonistico degli atleti del team con sede a Valdengo è iniziato ad Auronzo di Cadore dove sabato 11 luglio si è disputata la Tappa del Circuito Nazionale di Triathlon Cross Country.

Tra le donne, ennesimo podio per Monica Cibin, terza assoluta e prima tra le M3, a testimonianza di una eccezionale longevità agonistica ad altissimo livello. Tra gli uomini strepitosa vittoria per il polivalente Marco Barison che continua mietere successi in tutte le specialità della triplice, ottimo 13° posto assoluto e argento M2 per Marco Schiapparelli, oro (ennesimo) tra gli M8 per l’eterno Michele Vanzi.

Ad Amburgo sabato 11 luglio si è disputata la gara della massima espressione del Triathlon Mondiale il Circuito WTCS, prova sfortunata per Carlotta Missaglia costretta al ritiro per un problema meccanico nella frazione di bike.

Nella prova del Circuito Mondiale di Paratriathlon, ancora una medaglia, questa volta di bronzo nella categoria PTVI per Francesca Tarantello con la Guida Sharon Spimi. Domenica nella gara di Mixed Relay la Squadra Azzurra ha schierato in terza frazione Carlotta Missaglia, per il quartetto azzurro composto da Seregni, Azzano, Missaglia, De Nigro un buon 11° posto finale.

A Banyoles in Spagna si stanno disputando i Campionati Europei Multi-Sport, nella gara di Duathlon Sprint il Campione Italiano U23 di Triathlon e Duathlon Lukas Lanzinger ha conquistato un importante 5° posto tra gli Under 23.

A Recco domenica 12 luglio organizzata da Pier Giorgio Orla e QualiTry grandi risultati per il Team verde-turchese-oro.

Al femminile, straordinari risultati per il team biellese con un incredibile “tris” con ben 3 atlete nelle prime cinque posizioni: vittoria assoluta per Erica Maculan che con una frazione di corsa finale top ha posto un altro sigillo vittorioso a questa sua stagione veramente positiva.

Terzo posto per Matilde Salati che nella dura prova ligure dimostra un ottimo stato di forma conquistando il bronzo assoluto. Quinto posto e oro M1 per Sara Speroni, sempre protagonista tra gli assoluti e vincente di categoria.

Tra gli uomini altrettanto impressionante la performance degli atleti in verde-turchese-oro con ben sei atleti tra i primi dieci, 3° posto assoluto, con tre “split” perfetti, per un sempre convincente Marco Ratto, 4° posto assoluto con una run finale da incorniciare per Edoardo Mazzucco, 5° posto per il lunghista Alessandro Cazzaniga, un 6° posto che conferma le sue qualità agonistiche per Nicola Zorcolo, 8° posto per un solido Nicolò Fontana e 10° posto per Davide Lampe al debutto sulla distanza Olimpica.

Ancora una medaglia di bronzo tra gli M1 per Andrea Manzotti, buon piazzamento per Sergio Pordenon tra gli M4.

A Ledro, sempre domenica 12 luglio, è andata in scena la 12° edizione del Ledroman, spettacolare gara in una location bellissima, ottimamente organizzata da TryLedroEnergy e condotta dallo speaker Fabio D’Annunzio, con la partecipazione di più di 1.000 atleti provenienti da ogni parte d’Italia e da alcuni paesi europei.

Anche nella località turistica trentina i podi si sono colorati del verde degli atleti di Valdigne Triathlon. Tra le donne prestazioni top per Laura Ceddia, 5° assoluta e protagonista in una gara dall’alto contenuto tecnico, buoni piazzamenti al rientro nelle competizioni per Marianna Angelica Gilioli e Valentina Frassati. Al maschile ancora una “race” di assoluto rilievo per Giacomo Frassati, 6° assoluto e 1° tra gli Junior, in virtù di frazioni di nuoto e bike estremamente positive.

Ottavo posto assoluto e argento S2 per un sempre medagliato Thomas Previtali, completa il successo del Team Samuele Silla Giglioli 7° tra gli S3.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi ai prossimi appuntamenti sportivi prima della pausa agostana.