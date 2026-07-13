Ciclismo, Ottino e Milone sono 1° alla Campiglia Cervo-Bielmonte

Si è svolta come da programma sabato 11 luglio la 6° e ultima prova delle gare crono-cicloscalate della Stars Cup 2026, la Campiglia Cervo-Bielmonte, con una buona e qualificata partecipazione.

Il vincitore assoluto è risultato il biellese Alessandro Ottino della Società Derevie Rancing Team.

Prima donna, invece, Silvia Milone della Società Sanetti Sport e nella categoria anziani M8 è risultato il biellese Aldo Zanacchì del Team Cycling Center di Cossato. Fra le società la prima è stata l'ASD Pedale Cossatese grazie anche alla numerosa partecipazione dei suoi atleti.

“Si ringraziano le amministrazioni comunali di Piatto e Campiglia Cervo per la collaborazione prestata” riportano gli organizzatori.