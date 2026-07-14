Racing Team Riverosse in evidenza a Gaby, consegnato anche uno speciale riconoscimento FOTO

Domenica 12 luglio i Giovanissimi del Racing Team Riverosse hanno affrontato una nuova e stimolante trasferta in Valle d'Aosta, prendendo parte alla terza prova del Grand Prix Giovanissimi Valle d'Aosta, disputata a Gaby.

Una splendida giornata di sole, accompagnata da temperature particolarmente elevate, ha fatto da cornice a una manifestazione che si è confermata, ancora una volta, tra le più apprezzate dai giovani atleti biellesi. Alcuni ragazzi avevano già avuto modo di gareggiare su questo tracciato lo scorso anno e, proprio grazie al bellissimo ricordo lasciato da quell'esperienza, hanno scelto con entusiasmo di tornare anche in questa edizione.

Il percorso, diverso rispetto a quelli affrontati abitualmente nelle competizioni piemontesi, ha messo alla prova gli atleti con passaggi tecnici e tratti impegnativi dal punto di vista della resistenza. Un tracciato sostanzialmente simile per tutte le categorie, con un percorso più lungo riservato ai più grandi, che ha richiesto concentrazione, preparazione atletica e ottime capacità di guida.

Ancora una volta il Racing Team Riverosse ha saputo distinguersi, dimostrando il grande lavoro svolto durante tutta la stagione. I giovani atleti hanno affrontato la gara con determinazione e maturità, confrontandosi non solo con un percorso completamente diverso dal solito, ma anche con squadre e avversari che raramente incontrano nelle prove del Challenge Piemonte. Un'importante occasione di crescita sportiva che i ragazzi hanno saputo sfruttare al meglio, ricevendo numerosi complimenti da parte degli addetti ai lavori e delle altre società presenti, che hanno sottolineato l'elevato livello tecnico e la notevole preparazione atletica dimostrata dagli atleti biellesi.

Oltre agli ottimi risultati individuali, con coppe e medaglie conquistate nelle rispettive categorie, il Racing Team Riverosse ha ricevuto anche uno speciale riconoscimento come squadra più numerosa proveniente da fuori regione, un premio che rappresenta un importante motivo di orgoglio per tutta la società.

Un riconoscimento che premia innanzitutto il lavoro del presidente Marco Benetel, degli allenatori e di tutti i collaboratori, impegnati quotidianamente nella crescita sportiva e personale dei ragazzi. Ma è soprattutto il giusto tributo ai giovani atleti che, nonostante il caldo intenso di questo periodo, continuano ad allenarsi con costanza, sacrificio e passione, migliorando giorno dopo giorno le proprie capacità tecniche e atletiche per affrontare ogni gara con entusiasmo e grande determinazione.

Il Racing Team Riverosse continua così a confermarsi una realtà di riferimento nel ciclismo giovanile, capace di distinguersi non solo per i risultati ottenuti, ma anche per i valori sportivi, lo spirito di squadra e la qualità del lavoro svolto dentro e fuori dai campi gara. In gara Agata Toniolo (p3), Simone Mastrapasqua (p1), Alberto Fois (p2), Tommaso Mersi (p1), Aharon Mastroeni (p13), Andrea Comazzo (p2), Leonardo Dalla Vecchia (p4), Leonardo Zumella (p5), Amelia Toniolo (p4), Matteo Masieri (p8), Ludovico Milesi (p10) e Giorgia Mastrapasqua.