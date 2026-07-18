Tir non si ferma al controllo: fermato dalla Polizia Locale tra Salussola e Carisio

Attimi di tensione nella giornata di venerdì 17 luglio sulle strade di Salussola, dove un tir, dopo aver distrutto il guard rail nei pressi della rotonda all'ingresso del paese, ha tentato di sottrarsi ai controlli della polizia locale, ma è stato fermato poco dopo.

Alla vista della pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio, il conducente del mezzo pesante ha premuto sull'acceleratore per evitare il posto di blocco. Ne è nato un inseguimento durante il quale l'autista ha compiuto diverse manovre pericolose, zigzagando nel traffico e mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

Nel corso della fuga, il tir ha urtato e danneggiato un tratto di guard rail e la segnaletica stradale all'altezza della rotonda d'ingresso a Salussola, proseguendo la marcia nonostante l'impatto.

L'inseguimento si è concluso nei pressi del casello autostradale di Carisio, dove gli agenti della polizia locale sono riusciti a bloccare il mezzo e a identificare il conducente.

Nei suoi confronti sono state applicate le seguenti sanzioni:

multa di circa 400 euro;

decurtazione di 4 punti dalla patente;

obbligo di risarcire personalmente i danni provocati alle infrastrutture pubbliche.

Il sindaco di Salussola, Valter Pozzo, ha sottolineato come l'episodio confermi l'importanza dei controlli quotidiani sul territorio, fortemente voluti dall'amministrazione comunale nell'ambito del programma elettorale. "Questo intervento – evidenzia – dimostra il ruolo fondamentale dell'attività di vigilanza per fermare chi, con comportamenti irresponsabili, mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini e l'incolumità pubblica".