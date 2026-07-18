Rubata un'auto a Biella, fermata una coppia dalla Squadra Mobile

Sono stati arrestati un uomo e una donna con l'accusa di furto aggravato in concorso dalla Squadra Mobile di Biella, con l'ausilio delle Volanti e degli agenti della Polizia Locale. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 17 luglio: stando alle prime ricostruzioni, una donna si è presentata negli uffici della Questura di Biella denunciando il furto della propria auto, lasciato in sosta in un parcheggio del centro città. Una volta diramate le ricerche, il mezzo è stato rintracciato al Bottalino, dove erano presenti due soggetti, un uomo e una donna tra i 30 e 40 anni, residenti fuori provincia. In breve tempo, sono stati bloccati e portati in Questura per gli accertamenti di rito. Il conducente è stato denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere: sembra, infatti, che detenesse con sé un cacciavite e vari oggetti da scasso. Entrambi sono poi comparsi stamattina in Tribunale per l'udienza di convalida.
In Breve
venerdì 17 luglio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Al via i festeggiamenti per i 75 anni di Vespa Club Biella: oltre 200 i mezzi iscritti al Raduno FOTO e VIDEO
Oggi sabato 18 luglio ha organizzato il Giro delle Valli Biellesi