Rubata un'auto a Biella, fermata una coppia dalla Squadra Mobile

Sono stati arrestati un uomo e una donna con l'accusa di furto aggravato in concorso dalla Squadra Mobile di Biella, con l'ausilio delle Volanti e degli agenti della Polizia Locale. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 17 luglio: stando alle prime ricostruzioni, una donna si è presentata negli uffici della Questura di Biella denunciando il furto della propria auto, lasciato in sosta in un parcheggio del centro città. Una volta diramate le ricerche, il mezzo è stato rintracciato al Bottalino, dove erano presenti due soggetti, un uomo e una donna tra i 30 e 40 anni, residenti fuori provincia. In breve tempo, sono stati bloccati e portati in Questura per gli accertamenti di rito. Il conducente è stato denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere: sembra, infatti, che detenesse con sé un cacciavite e vari oggetti da scasso. Entrambi sono poi comparsi stamattina in Tribunale per l'udienza di convalida.