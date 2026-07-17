Allarme a Valdilana: escavatore prende fuoco sopra un container, evitati danni maggiori

Intervento dei Vigili del Fuoco nel comune di Valdilana, dove è avvenuto un principio d’incendio ad un escavatore riposto sopra ad un container.

L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, 17 luglio. Sul posto sono giunte velocemente le squadre di Biella e Ponzone che, in breve tempo, hanno circoscritto le fiamme ed evitato conseguenze ben più gravi.

In seguito, si sono tenute le consuete operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata. In fase di accertamento le cause del rogo.

Presenti anche i Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità.