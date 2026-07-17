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CRONACA | 17 luglio 2026, 14:30

Allarme a Valdilana: escavatore prende fuoco sopra un container, evitati danni maggiori

Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone.

Allarme a Valdilana: escavatore prende fuoco sopra un container, evitati danni maggiori (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Allarme a Valdilana: escavatore prende fuoco sopra un container, evitati danni maggiori (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Intervento dei Vigili del Fuoco nel comune di Valdilana, dove è avvenuto un principio d’incendio ad un escavatore riposto sopra ad un container. 

L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, 17 luglio. Sul posto sono giunte velocemente le squadre di Biella e Ponzone che, in breve tempo, hanno circoscritto le fiamme ed evitato conseguenze ben più gravi. 

In seguito, si sono tenute le consuete operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata. In fase di accertamento le cause del rogo. 

Presenti anche i Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità.

g. c.

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