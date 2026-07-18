Frontale a Gifflenga: una donna ferita, illeso il conducente dell'altra auto

Incidente stradale intorno alle 13 di ieri venerdì 17 luglio a Gifflenga, dove due autovetture si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, I Carabinieri e i Vigili del Fuoco, questi ultimi chiamati anche per la messa in sicurezza di un'auto elettrica coinvolta nell'impatto.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, una Dacia, condotta da una donna nata nel 1973 e residente in provincia di Vercelli, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, andando a collidere frontalmente con una BMW che stava sopraggiungendo in senso contrario.

La conducente della Dacia è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale in codice verde. Al volante della BMW si trovava un giovane nato nel 2005 e residente nel Cossatese, rimasto illeso nell'incidente.