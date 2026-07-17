Tre colpi in poche ore nel Biellese: allarmi e residenti mettono in fuga i ladri

Serie di tentati furti nei comuni del Biellese.

A segnalare l’accaduto i residenti nella giornata di ieri, 16 luglio: a Cavaglià, stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero forzato in piena notte la porta finestra di un edificio a più piani e, una volta all’interno, avrebbero messo a soqquadro i locali in cerca di oggetti preziosi approfittando dell’assenza dei proprietari.

Il forte rumore, però, avrebbe svegliato gli abitanti del piano vicino che, dopo aver acceso le luci di casa, hanno subito chiamato il 112 per segnalare la presenza dei malviventi. Proprio quest’ultimi sono scappati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine facendo perdere le proprie tracce. Le successive ricerche hanno poi dato esito negativo. Non è chiaro se abbiano sottratto qualcosa.

Altri due furti sono avvenuti nei comuni di Ronco Biellese e Brusnengo ma anche in questo caso la presenza dei residenti e l’entrata in funzione del sistema d’allarme hanno portato alla fuga dei soliti ignoti. Su tutti questi episodi gli accertamenti di rito sono ora affidati ai Carabinieri.