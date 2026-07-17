Cossato, cane aggredito durante una passeggiata: intervengono i Carabinieri

Preoccupazione a Cossato per un cane aggredito da un altro esemplare mentre mentre si trovava a passeggio con la propria proprietaria.

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 16 luglio: secondo quanto ricostruito, la donna stava percorrendo una strada quando, passando davanti all'abitazione di un vicino, il cane custodito all'interno della proprietà avrebbe approfittato di una temporanea apertura del cancello per uscire improvvisamente. Proprio quest’ultimo si sarebbe avventato sul quattro zampe della passante e l’avrebbe morso ad un orecchio.

In seguito, i proprietari dei due animali hanno raggiunto un accordo di fronte ai Carabinieri, intervenuti sul posto per la raccolta dei rilievi e i consueti accertamenti.