Videocall interrotta all'improvviso, un uomo lancia l'allarme: soccorsa una donna a Vigliano

Momenti di apprensione a Vigliano Biellese, dove nella giornata di ieri, 16 luglio, è scattato un intervento di emergenza dopo la segnalazione di un uomo residente fuori regione.

Stando alle prime ricostruzioni, proprio quest’ultimo era impegnato in una videoconferenza con una donna di 51 anni quando all’improvviso la conversazione si è interrotta bruscamente. Temendo il peggio, la persona ha immediatamente contattato il 112 spiegando quanto accaduto.

Grazie agli accertamenti effettuati, è stato possibile risalire all'identità della donna e al suo indirizzo, situato nel comune di Vigliano. Sul posto sono poi giunti i sanitari del 118 e i Carabinieri per verificare la situazione.

Sembra, infatti, che la biellese avesse accusato un lieve mancamento. Una volta assistita, si è constatato che le sue condizioni di salute erano buone e non risultava in pericolo.