Biella, via Santuario di Oropa: automobilista si allontana dopo lo scontro

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri venerdì 17 luglio in via Santuario di Oropa, a Biella. L'allarme è scattato intorno alle 15.30, con l'intervento della Polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione, una persona alla guida della propria autovettura è rimasta coinvolta in un sinistro stradale. Nell'incidente non si sono registrati feriti.

Stando a quanto riferito dal conducente, l'altro veicolo coinvolto si sarebbe però allontanato dal luogo dell'incidente senza fermarsi.

La Polizia Locale è intervenuta per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti utili a ricostruire la dinamica dei fatti e a identificare il mezzo che si è allontanato.