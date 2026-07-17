Doppio sinistro stradale a Lessona e sulla SP 400

Doppio sinistro stradale nella giornata di ieri, 16 luglio.

A Lessona si è verificato un urto tra un mezzo e un autocarro in manovra. Nell’impatto entrambi i veicoli avrebbero riportato lievi danni. I conducenti hanno poi proceduto alla compilazione del modello cid davanti ai militari dell’Arma, giunti sul posto per la raccolta dei rilievi.

Poco prima, invece, sulla SP400, un’auto ha centrato in pieno un capriolo, apparso all’improvviso sulla carreggiata. Fortunatamente la persona alla guida, un uomo di 46 anni, è rimasto indenne nella collisione. Danni, invece, nella parte anteriore dell’autovettura. Presenti anche in questo caso i Carabinieri per gli accertamenti di rito.