Fermata un’auto in Valle Elvo, trovata cocaina assieme a 1500 euro in banconote: due arresti

Nuova operazione dell’Arma di Biella nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, in particolare nella Valle Elvo. Nel primo pomeriggio di venerdì, 17 luglio i Carabinieri del Radiomobile di Bielle e della Stazione di Occhieppo Superiore hanno infatti arrestato due uomini, trovati in possesso di cinquanta dosi di cocaina pronte per essere vendute.

L’operazione è scattata quando alla Centrale Operativa è arrivata la segnalazione di un’auto nera che si stava avvicinando a Biella provenendo dalla Valle Elvo, percorrendo strade secondarie, verosimilmente proprio per sfuggire ai controlli delle Forze di Polizia.

L’auto era già ricercata da alcuni giorni, dopo che era fuggita all’alt intimato da una pattuglia della Radiomobile di Cossato. La Centrale ha quindi individuato un punto utile per impedire ulteriori tentativi di fuga facendovi convergere due pattuglie che hanno bloccato l’auto ed identificato i due occupanti, entrambi cittadini stranieri, 23 e 20 anni, residenti nel Milanese. Il nervosismo dei due ha confermati i sospetti, divenuti realtà quando dopo una perquisizione accurata dell’auto sono state trovate le dosi di stupefacente, abilmente nascoste in un vano dell’abitacolo. I due avevano inoltre con sé circa 1500 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dello spaccio.

Nei loro confronti è scattato così l’arresto per detenzione illecita di stupefacenti e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Biella, il trattenimento in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida svoltasi nella mattinata di ieri, a seguito della quale l’arresto è stato convalidato e con rito direttissimo entrambi i soggetti hanno patteggiato la pena di anni 1 di reclusione e 1400 euro di multa con sospensione condizionale.

Si precisa che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.