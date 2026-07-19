Bambino di pochi anni trovato da solo in mezzo alla strada, soccorso da alcuni automobilisti

Momenti di forte apprensione nel comune di Benna dove, stando alle prime ricostruzioni, un bambino di pochi anni è stato trovato mentre vagava da solo in mezzo alla strada, a pochi passi dal centro del paese.

L'episodio si è verificato intorno alle 15 di oggi, 19 luglio. A notare il piccolo, visibilmente spaesato, a causa del forte caldo, alcuni automobilisti di passaggio.

Tra loro anche una giovane coppia, che si è immediatamente fermata, preoccupata per le condizioni del bimbo: “Assieme a noi c’erano altre due persone - raccontano – Abbiamo assistito il piccolo e allertato subito il numero di emergenza, facendo intervenire sul posto i Carabinieri e il personale del 118”.

Una volta arrivati, i sanitari hanno prestato le prime cure al bambino mentre i militari dell’Arma hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Ora, sull'accaduto, sono in corso i dovuti accertamenti da parte delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire quanto avvenuto e a chiarire i contorni della strana vicenda.