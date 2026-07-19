Vigliano piange la scomparsa di Claudio Baldo, morto in Canada a 66 anni

L'intera comunità di Vigliano Biellese si stringe nel ricordo di Claudio Baldo, scomparso il 15 luglio in Canada all'età di 66 anni, dove viveva da oltre trent'anni. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra quanti lo avevano conosciuto negli anni della giovinezza, sui banchi di scuola e nella vita del paese, prima della sua partenza per il Nord America.

Nato a Vigliano il 19 aprile 1959, nel 1989 aveva scelto di trasferirsi in Canada per costruire il proprio futuro nel settore tessile e dell'alta sartoria. Grazie alla passione, alla competenza e a una profonda conoscenza di tessuti, stile ed eleganza, era riuscito ad affermarsi come un professionista stimato. Nel 2024 aveva dato vita a Sartotex, azienda specializzata nella distribuzione di tessuti di alta qualità, collaborando con importanti fornitori italiani e distinguendosi per la cura del rapporto con i clienti.

Amava presentare personalmente le nuove collezioni stagionali, convinto che il valore di un'impresa passasse anche attraverso il contatto umano. Professionalità, disponibilità e gentilezza gli avevano fatto conquistare la fiducia di numerosi clienti, molti dei quali erano diventati veri amici.

Oltre al lavoro, Claudio nutriva una profonda passione per la natura. Ogni sabato percorreva i sentieri del Bruce Trail, uno dei più noti percorsi escursionistici del Canada, dove trovava serenità e ispirazione. Con la macchina fotografica immortalava paesaggi e scorci naturalistici, un hobby che gli regalava momenti di pace e che amava condividere con le persone a lui care.

Era un figlio premuroso e profondamente legato alla madre, Igina, della quale si è preso cura con amore e dedizione, accompagnandola con costante affetto. Negli ultimi tempi ha affrontato la malattia con straordinario coraggio, forza e dignità, senza mai arrendersi. Un esempio di resilienza che resterà nel cuore di familiari, amici e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Anche se la sua vita si era svolta in gran parte in Canada, Claudio non aveva mai reciso il legame con le proprie radici biellesi. A Vigliano sono tanti a ricordarlo con affetto e stima, certi che il suo esempio di impegno, umanità e generosità continuerà a vivere nella memoria della comunità.