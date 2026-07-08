La carica dei 300 alla CamMuzzaGlia Run, Salvati e Cibin sono 1° al traguardo FOTO

Buona partecipazione alla 7° edizione di CamMuzzaGlia Run, la corsa podistica non competitiva organizzata da La Vetta Running che attraversa i paesi di Camburzano, Muzzano e Graglia.

Circa 300 i runners presenti (tra cui 120 camminatori) che, nella serata di ieri, 7 luglio, sono partiti dalla chiesa parrocchiale di Camburzano per affrontare un percorso di 7 chilometri.

Alla fine, Alessandro Salvati ha tagliato per primo il traguardo, seguito a ruota da Umberto Vineis e Marco Bazzocchi. Tra le donne, invece, ha svettato Monica Cibin che ha avuto la meglio su Giada Capuano e Giuseppina Feo.