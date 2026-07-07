Dalle Cave della Balma alla scoperta della Valle Cervo: un viaggio tra paesaggi, cultura e memoria FOTO

Più di 40 persone hanno preso parte alla passeggiata guidata, andata in scena lo scorso weekend in alta Valle Cervo.

Partendo dalle Cave della Balma la comitiva ha raggiunto il centro di Campiglia Cervo passando attraverso antiche mulattiere e suggestivi sentieri. Un bel tour che aveva l’obiettivo di far conoscere le tradizioni e le vicende storiche di questi luoghi, oltre a scoprire scorci paesaggistici davvero indimenticabili.

A condurli in questo viaggio la guida ambientale naturalistica Raffaella Restelli, affiancata alla partenza dal vicesindaco Daniela Casale, vestita da siunera per l’eccezionale giornata.

I partecipanti hanno poi avuto l’occasione di visitare anche i musei, presenti in paese, dedicati alla Società Operaia e alle scuole tecniche a indirizzo edile, assieme ad una breve sosta al mercatino delle siunere prima del ritorno al punto di ritrovo.