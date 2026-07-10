Biella-Oropa annullata, l'appello: "Serve un tavolo per rilanciare il running nel Biellese"

In merito all'annullamento della gara Biella Oropa, in un periodo in cui il mondo del Running a livello globale e italiano sta vivendo uno dei punti più alti, il nostro Biellese è in sofferenza. Ogni annullamento probabilmente ha motivazioni diverse ed entrare nel merito non credo sia opportuno.



L'unica strada percorribile, dovrebbe portare all'apertura di un tavolo ben strutturato di addetti ai lavori.



Sono sicuro che tramite il nostro nuovo Presidente Fidal Biella e Vercelli e con la collaborazione degli enti di promozione sportiva, ci potrebbe essere finalmente un'opportunità concreta di poter iniziare un lavoro strutturato e che a piccoli passi lungimiranti, ci possa portare ad una crescita.