Amron Team, ottime prove e buoni risultati alla Marathon Monte Mars e alla Sordevolo-Coda FOTO

Amron Team alla prima della Marathon Monte Mars e alla 12esima edizione della Sordevolo-Coda. Partenza con il botto domenica 5 luglio con 150 iscritti tra le due manifestazioni e belle prestazioni dei portacolori.

Sulla durissima Marathon Monte Mars, 43 km e 3000 dsl+, ottimo quarto posto assoluto per Matteo Dovana, 11esimo Diego Faedo, 15esimo Edoardo Landi, 47esimo Massimo Andreotti, 70esima Erika Fabozzi.

Sulla sempre impegnativa Sordevolo-Rifugio Coda, 12 km e 1650 dsl+, ottima terza posizione per Emanuele Falla, sesto Fabio Arco, 31esimo Marco Logoteta.

Buon 18esimo posto assoluto per Paul Matli alla Marcialonga di Druogno, 13km e 400 dsl+.

“Un grazie particolare a tutti i nostri atleti che non hanno corso ma hanno fatto i volontari lungo il percorso, Marco Prina Cerai, Andrea Alice Livulpi, Elisabetta Mattoteja, Massimo Rondospaudo– riportano dalla società - Un immenso grazie a Davide Vertebra Bellio ed Andrea Pilati, nostri tracciatori ufficiali del percorso oltre che avamposti alla partenza della gara. E a Federica Pedrana e Alberto Monticone per tutto il lavoro svolto in questi mesi di preparativi. Senza tutte queste persone nulla sarebbe stato possibile”.