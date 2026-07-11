Netro, fiamme a pochi passi da case e serbatoi di GPL FOTO e VIDEO

Il pronto intervento della squadra AIB di Netro ha impedito che un principio d’incendio, scoppiato venerdì 10 luglio in frazione Trivero, potesse trasformarsi in un grave pericolo. Il focolaio è stato individuato a breve distanza dalle abitazioni e da alcuni serbatoi di GPL. La rapidità e la professionalità dei volontari hanno consentito di contenere la situazione prima che assumesse proporzioni preoccupanti.

A darne notizia è stato il Comune di Netro, che ha ringraziato la squadra AIB e ha rinnovato l’invito alla prudenza: il rischio di incendi, già segnalato dalla Regione Piemonte, è concreto e richiede la massima attenzione. Dall’8 luglio su tutto il territorio regionale è in vigore lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. In questa fase è fondamentale evitare qualsiasi comportamento che possa provocare un innesco.

È vietato bruciare residui vegetali agricoli e forestali. Entro cento metri da boschi, terreni arbustivi e pascoli non è inoltre consentito accendere fuochi o utilizzare strumenti e apparecchiature capaci di produrre fiamme, scintille, faville o brace.

Occorre anche evitare di gettare mozziconi o fiammiferi accesi e prestare particolare attenzione in prossimità della vegetazione secca. In caso di fumo, fiamme o di un possibile principio d’incendio bisogna avvisare immediatamente il numero unico di emergenza 112, indicando con precisione il luogo dell’avvistamento, senza avvicinarsi alla zona interessata né ostacolare le operazioni di spegnimento.

La prevenzione dipende dai comportamenti di ciascuno: prudenza e tempestività nelle segnalazioni possono evitare conseguenze gravi.