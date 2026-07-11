Fulgor, Alberto Schettino rinnova

Intelligenza strategica e analitica, perfezionismo. Anche la Fulgor ha il suo "Professore". Alberto Schettino rinnova in rossoblù.

Protagonista della salvezza ottenuta nella scorsa stagione, Schettino è il primo rinnovo ufficiale in vista della stagione 2026/2027. La leadership, l’esperienza e il mancino sono solo alcune delle sue caratteristiche, le stesse che lo rendono un perfetto direttore d’orchestra.

In carriera ha vestito tante prestigiose divise. Dal Torino al Teramo, dalla Pro Vercelli al Potenza, il nostro faro difensivo è passato anche da Grosseto, Nocerina e Biellese tra le tante altre squadre. Ogni giorno, ogni allenamento ed ogni partita dell’uomo e professionista Schettino saranno un fondamentale sostegno per far crescere la nuova Fulgor.

L’intramontabile Schettino: «Con compattezza ed equilibrio il risultato è una debita conseguenza»

«Ho scelto di restare alla Fulgor perché ormai mi sento parte integrante di questa realtà - ha dichiarato in prima battuta. Con l’arrivo di nuove figure professionali e nuovi progetti credo si possa creare un percorso condiviso che duri nel tempo. Dopo la travagliata annata appena superata, culminata però con una salvezza fondamentale, ho ritrovato stimoli e consapevolezza, elementi che rappresentano la spinta quotidiana». Ripartire dalla coesione del gruppo per trovare immediatamente equilibrio è il pensiero che anima il difensore: «Se mettiamo insieme gli elementi giusti, a partire dalla compattezza, il risultato sarà una debita conseguenza».

Non servono certo presentazioni per il centrale classe 1984, che conferma la propria personalità: «Mi piace guidare la linea difensiva, comunicare con i compagni e trasmettere sicurezza. Per me la fase difensiva è la base per costruire ogni risultato». La spinta morale e l’esperienza che emana Alberto Schettino non possono che fare bene alla crescita della squadra. La Fulgor è estremamente soddisfatta nel proseguire il rapporto con lui.