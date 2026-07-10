Salta anche la Biella-Oropa: annullata la storica gara podistica

Dopo la cancellazione della "Due Santuari Running" dello scorso maggio, arriva un'altra brutta notizia per gli appassionati di podismo biellesi. È stata infatti annullata la 51ª Biella-Oropa, storica gara podistica regionale che avrebbe dovuto disputarsi il 1° agosto.

A comunicarlo sono gli organizzatori dell'ASD Gac Pettinengo, che spiegano le ragioni della decisione: «Ci sono stati problemi interni alla società e ora non ci sono più i tempi tecnici per organizzarla».

Si tratta della seconda importante rinuncia nel giro di pochi mesi. A maggio era stata infatti annullata anche la "Due Santuari Running", motivata dagli organizzatori con «ragioni tecnico-organizzative».

La Biella-Oropa rappresenta da sempre uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico piemontese. Nata nel 1975, la manifestazione è considerata una delle gare in salita più longeve e prestigiose del panorama regionale e nazionale. Il percorso, lungo 12,2 chilometri, collega il centro di Biella al Santuario di Oropa, mettendo ogni anno alla prova centinaia di atleti tra sport, fatica e tradizione.

La 50ª edizione si era disputata sabato 26 luglio 2025, mentre quest'anno la gara era stata spostata alla prima domenica di agosto ed era stata inserita anche nel programma di Biella Estate.

Nell'ultima edizione a imporsi era stato Francesco Carrera, portacolori dell'Atletica Casone Noceto. In campo femminile, invece, la vittoria era andata a Sofia Cafasso del CUS Torino, che aveva tagliato il traguardo in 57'17".

L'annullamento della Biella-Oropa lascia così un vuoto importante nell'estate sportiva biellese, privando il territorio di una manifestazione che da oltre mezzo secolo rappresenta uno degli eventi simbolo della corsa in montagna.