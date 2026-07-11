“Solo per una camicia”, nuova tappa per il coro La Campagnola FOTO

Dopo il successo registrato il 18 aprile al teatro comunale di Cossato, il coro La Campagnola di Mottalciata ha proposto una nuova presentazione del libro “Solo per una camicia”. L’incontro si è svolto sabato 20 giugno nell’auditorium di San Clemente, a Occhieppo Inferiore.

L’appuntamento, caratterizzato da un’atmosfera più raccolta rispetto al precedente, ha ripercorso la storia del coro attraverso le pagine del volume. La serata ha approfondito temi differenti da quelli affrontati a Cossato, soffermandosi sul significato della partecipazione alla vita corale e sul valore simbolico di indossare “la camicia”.

Al calendario delle presentazioni si aggiungerà un terzo incontro, in programma sabato 25 luglio a Donato, paese d’origine della famiglia Capietto e luogo in cui l’autore ha trascorso la giovinezza.