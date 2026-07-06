TeamVolley, ecco Giulia Barengo in prima squadra

Un altro verdissimo prodotto del vivaio biancoblù è pronto al grande esordio in prima squadra, nel roster 2026/27 del TeamVolley.

Giulia Barengo andrà ad affiancare Giorgia Fallarini e Giulia Macchieraldo sottorete, completando il reparto delle centrali . Classe 2009, ha già conosciuto la Serie B2 nazionale durante lo scorso campionato: l’esordio assoluto si è registrato a dicembre, nella vittoriosa trasferta sul campo delle Igorine di Trecate. In squadra ritroverà Aurora Boggiani e Margherita Rege, con cui ha condiviso parte del percorso giovanile vincendo anche il Trofeo federale “Ziccio” nella categoria Under17.

Queste le sue parole: «L’opportunità di giocare in Serie B2 è sicuramente un mix di emozioni forti, come l’eccitazione e la curiosità di scoprire cosa mi aspetta. Credo che sarà una stagione molto stimolante, ma anche intensa e impegnativa, nella quale mi impegnerò per crescere e migliorare dal punto di vista tecnico e mentale. Ho cominciato a giocare a pallavolo all’età di 13 anni e ho presto capito che sarebbe stato lo sport giusto per me: da quel momento mi sono sempre impegnata al massimo per perfezionarmi e finalmente posso dire che la fatica è stata ripagata. So che la strada per migliorare è ancora lunga, ma sono motivata a proseguirla. Ci tengo a ringraziare per primi i miei genitori, che non si sono mai persi una partita e mi hanno sempre supportata, quindi i miei allenatori passati che mi hanno aiutato a crescere e - ultime ma non per importanza - le mie compagne. È soprattutto grazie a loro se questa passione non si è mai spenta».

A congratularsi con lei è il direttore sportivo Marco Motto: «Giulia ha completato la sua trafila nel settore giovanile e, a detta del nostro staff, è ormai pronta per diventare parte del roster di Serie B2 e quindi allenarsi a un livello più tosto. Dovrà alzare l’asticella: lei è consapevole che sarà un percorso impegnativo, ma siamo certi che metterà disponibilità e continuità nel suo lavoro. Ha le doti per poter fare bene. Di sicuro quest’anno potrà avvicinarsi a obiettivi e soddisfazioni maggiori. Benvenuta in prima squadra e buon lavoro!».