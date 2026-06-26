Scuola Pallavolo Biellese, Jacopo Marchiodi di nuovo a Biella

Prende forma il roster 2026/27 della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. In prima squadra ci saranno conferme e volti nuovi, ma anche graditi ritorni.

Jacopo Marchiodi torna infatti a indossare i colori arancioblù. Il centrale classe 2002 ha già militato a Biella dal 2019 al 2024, periodo in cui ha vissuto in prima persona alcuni momenti storici della società e del volley cittadino. Tra questi figura la promozione in Serie B del 2023 e il successivo debutto nella categoria nazionale. Nonostante l’amara retrocessione della squadra, Marchiodi non è mai sceso di livello: nelle ultime due annate sportive ha giocato con l’Alto Canavese Volley di Cuorgnè e con i torinesi del Volley Parella.

Queste le sue parole: «Ho deciso di tornare a Biella nel prossimo campionato e l’ho fatto perché il progetto che la SPB sta costruendo è molto interessante. Io in primis avevo piacere e volontà di rigiocare per la squadra della mia città. Essere scelto per far parte di questo nuovo roster è molto motivante, cercherò di portare tutta l’esperienza che ho accumulato e darò il 100% per raggiungere gli obiettivi che fisseremo insieme. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi. Ho grande fiducia nella dirigenza, nello staff tecnico e nei nuovi compagni di squadra: tutti insieme riusciremo a disputare un’ottima stagione».

Ad accoglierlo è il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Siamo molto felici di essere riusciti a riportare un biellese alla SPB. Jacopo ha già disputato varie stagioni in categoria e siamo sicuri che farà bene. Abbiamo fiducia nelle sue doti: quello del centrale è un ruolo delicato, trovare buoni giocatori non è facile. Ho parlato direttamente con lui e mi sembra un ragazzo concreto e motivato».