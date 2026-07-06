Biella, apre la portiera dell’auto e centra un monopattino: un uomo al Pronto Soccorso

È stato accompagnato al Pronto Soccorso, in codice verde, l’uomo di origine straniera rimasto coinvolto in un rocambolesco incidente stradale.

Il fatto è avvenuto alle 9 di oggi, 6 luglio, in via Aldo Moro, nel comune di Biella: stando alle prime ricostruzioni, un automobilista avrebbe aperto la portiera del suo mezzo nel momento esatto in cui stava passando un monopattino con a bordo un uomo che, nell’impatto, avrebbe riportato lievi escoriazioni.

Proprio quest’ultimo, è stato assistito e soccorso dal personale sanitario del 118 prima del trasporto in ospedale per le cure del caso. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.