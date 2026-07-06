Vigliano, Villa Comotto: da luglio nuove attività

A partire da lunedì 6 luglio, l’attività del Centro Incontro Villa Comotto continua nel segno della novità, con originali ed interessanti proposte: dallo yoga della risata ai pomeriggi musicali, dal karaoke ai quiz.

"La gestione dell’animazione dalla seconda metà dell’anno – spiega Elena Ottino, assessore al Sociale del comune di Vigliano Biellese - è affidata alla Cooperativa A ruota libera. Nel periodo intercorso, abbiamo potuto sperimentare quanto il pubblico degli anziani sia sfaccettato: alcune attività, come l’avvicinamento al mondo digitale o alla lingua inglese, sono state particolarmente apprezzate da molti che, abitualmente, non ritengono di frequentare il centro; altre attività, come i pomeriggi del buonumore o i tornei di carte, sono più graditi a coloro per i quali il valore aggregativo del centro è prioritario. In ogni caso, rinnoviamo a tutti, in particolare a quanti non si sono ancora avvicinati alle attività del centro, ad entrare a Villa Comotto nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì. Nel giardino ombroso e nelle sale interne il caldo torrido di questi giorni non si soffre e stare in buona compagnia è sicuramente un ottimo punto di partenza per trascorrere un bel pomeriggio, magari conoscendo nuove persone, con l’animazione del personale appositamente formato".

"Un ringraziamento particolare e doveroso – aggiunge il sindaco Cristina Vazzoler - va alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella, il cui contributo, ottenuto nell’ambito del Bando + Territori, è fondamentale per poter attivare simili iniziative. Il nostro progetto Sempre Attivamente Senior è stato apprezzato e questo per noi è un motivo di soddisfazione ma l’obiettivo da raggiungere è quello di vedere una attiva partecipazione dei nostri over 65, e poter condividere con loro una progettualità che li rispecchi e li rispetti pienamente. Appuntamento, quindi, a Villa Comotto, con le nuove proposte pomeridiane".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 015 2472970.