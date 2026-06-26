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Pallavolo | 26 giugno 2026, 17:40

TeamVolley, 6 giocatrici salutano la prima squadra

TeamVolley, 6 giocatrici salutano la prima squadra (foto di repertorio)

TeamVolley, 6 giocatrici salutano la prima squadra (foto di repertorio)

Nuovi arrivi, conferme e promozioni nel roster della prima squadra, ma anche alcuni addii.

Il TeamVolley ringrazia e saluta Vanessa Filippini, Marta Caimi, Giulia Barbonaglia, Martina Bordignon, Sara Fizzotti e Giulia Bonini.

Sei giocatrici che hanno legato il loro percorso a questo- alcune anche per tantissime stagioni! - contribuendo a rendere il TeamVolley una realtà stabile nel girone nazionale di Serie B2.

Ciascuna a modo suo, tutte hanno lasciato a Lessona un ricordo speciale e un contributo fatto di impegno, sacrificio e dedizione.

A loro va un grosso “in bocca al lupo” per i rispettivi progetti futuri, sia in campo che fuori.

c. s. TeamVolley g. c.

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