SPB, un volto nuovo sottorete: ecco Igor Merlet!

Dopo Jacopo Marchiodi, la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti aggiunge ulteriore esperienza nel delicato reparto dei centrali.

Igor MERLET è una “new entry” nel roster 2026/27 degli arancioblù.

Valdostano classe 1999, conosce già bene il livello nazionale in cui militerà la prima squadra. Il suo percorso inizia nella società del capoluogo. Da Aosta passa poi a Cuorgnè - all’Alto Canavese Volley - dove si divide tra B e D. Per motivi di studio si sposta quindi ad Alba, società con la quale vince il campionato regionale di C. L’ultima tappa è stata invece il CUS Genova, dove conquista un’altra promozione in B e un successivo quinto posto in categoria.

Queste le sue parole: «Ho scelto Biella perché era un'opzione di alto livello, peraltro vicina a dove abito io. Ci siamo sentiti, abbiamo parlato e il direttore Zaramella mi ha subito convinto del progetto: la società mi sembra molto seria e con le idee chiare. Al termine dell’ultima stagione, il mio desiderio era quello di continuare a giocare. Poi un’amica mi ha fatto sapere che, in caso di promozione, a Biella sarebbero stati interessati. Da lì, mi sono proposto ed è finita bene. Per quanto ho visto della SPB, ci sono basi solide e obiettivi precisi. Quello stagionale sarà innanzitutto la salvezza, poi vedremo cosa potrebbe arrivare di positivo in più. Credo di essere un giocatore carismatico, provo sempre a dare una mano alla squadra e non penso troppo a me. Quando serve una spinta, cerco di darla. Come tutti i centrali, vado a muro e mi piace attaccare forte».

Ad accoglierlo è il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: «Avevamo già ricevuto indicazioni positive sul ragazzo da parte degli addetti ai lavori, dopodiché - come da prassi - abbiamo visionato alcuni filmati di gioco e ci ha subito impressionato positivamente. Siamo fiduciosi dell’acquisto fatto, di sicuro con Igor potremo intraprendere un bel percorso condiviso. Ha fatto tanti anni in Serie B e vanta un’esperienza solida: saprà farsi trovare pronto e dare il suo contributo.